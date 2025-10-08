CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!

CHP'li belediyelerin yönettiği Ankara, İzmir ve Bursa'da vatandaşların su şikayetleri, belediyelerin iş bilmezliği yüzünden gün geçtikçe artıyor.

Ankara'da su kesintileri ne kadar sürecek?

ANKARA'DA BORU PATLAMASI

Ankara'da akşam saatlerinde boru hattında yeni bir patlak meydana geldi.

su kesintileri, kentte günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin "onardık" şeklinde duyurduğu Kesikköprü hattındaki yeni çelik borunun tekrar patlaması, krizi daha da derinleştirdi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, çalışmaların bugün tamamlanması gerekiyor ancak eğer daha uzun sürerse merkez ilçelerde su sıkıntısı devam edecek.

Başkentte su krizi büyüyor (Takvim.com.tr)

SU KESİNTİLERİNE GİDİLECEK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü isale hattında sürdürülen yenileme çalışmaları nedeniyle su temininde kesintilere gidileceğini bildirdi.

ASKİ'nin açıklamasına göre, pompa arızası ve su dağıtım şebekesindeki sorunlar nedeniyle gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 7 Ekim sabah 08:00'de başlayan su kesintisinin akşam saatlerini bulması hatta bazı ilçelerde 48 saat sürmesi bekleniyor.

Ankara'da su onarım çalışmaları (Takvim.com.tr)

ANKARA'DA SU KESİNTİLERİ NE KADAR SÜRECEK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

7 Ekim 2025 Salı günü için güncel su kesintisi programı yayımlandı. ASKİ'nin açıklamasına göre, planlı çalışmalar kapsamında belirli mahallelerde su verimi geçici olarak kısıtlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

YAVAŞ'A TEPKİLER ARTIYOR

Başta Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak olmak üzere birçok ilçede, planlanan saatlerin dışında da su kesintileri yaşanıyor.

Yaşanan bu durum nedeniyle vatandaşlar, Ankara'yı yaşanmaz bir hale getirmekle suçladıkları ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteriyor.

ABB tarafından gönderilen su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan Ankaralılar, ellerindeki bidonları doldurabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Krizin en ağır yaşandığı yerlerden biri olan Mamak ilçesinde durum daha da ciddi bir boyuta ulaştı. İlçedeki bazı mahallelerde üç gündür musluklardan tek damla su akmadığı bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın

AK PARTİ'DEN TEPKİ!

Özellikle Mamak ilçesinde üç gündür musluklardan tek damla su akmayan mahallelerde durum ciddi boyutlara ulaştı.

Bu tabloya tepki gösteren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu, su kesintilerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mamak'ta bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı grup adına AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ve Mamak Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın basın açıklaması yapıyor

ALLAH'IN SUYUNA MUHTAÇ HALE GETİRDİLER!

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ankara'da yaşanan kesintilerin bir "yönetim krizi" olduğunu vurguladı.

Yalçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da insanlar tankerlerin önünde su bekliyor. 2025 yılında Türkiye'nin kalbinde yaşanan bu tablo, bir yönetim krizinin en açık göstergesidir. Göreve geldiklerinde 'Su insan hakkıdır' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allah'ın suyuna muhtaç hale getirmiştir. Suya yapılan zam oranı yüzde 3024'e ulaşmıştır. Fahiş zamlar, suyu pahalılaştırmış ama muslukları açmamıştır. Ankara'da birçok mahalle artık parasıyla bile suya ulaşamamaktadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın basın açıklaması yapıyor

"KANSERLİ BORULARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Yalçın, belediyenin yıllardır "kanserli boruları değiştireceğiz" diyerek algı oluşturduğunu ancak ortada somut bir yatırım olmadığını ifade etti:

"Altı yılda Ankara'ya bir damla bile ek su kaynağı kazandırılamadı. Altyapı yatırımları için çekilen krediler bankalarda bekletildi, paralar vitrin projelere ve konserlere harcandı. Bugün Ankara, tanker kuyruğunda su bekleyen vatandaşlarıyla gündeme geliyor. Bu tablo sadece bir su kesintisi değil, Ankara'nın itibar kaybıdır."

Ankara'da su krizi büyüyor (Takvim.com.tr)

"BİR DAMLA EK SU KAYNAĞI SAĞLANMADI"

Yalçın, asıl krizin barajlardaki su oranlarının düşmesinden değil, ABB yönetiminin tedbirsizliğinden kaynaklandığını belirtti:

"Altı yıldır uyarıyoruz. Ankara'ya bir damla dahi ek su kaynağı temin edilmedi. Mecliste bu konuyu gündeme getirdiğimizde, CHP'li Meclis Başkanvekili bize 'Biz ne yapabiliriz, Allah su vermiyorsa bizim su yağdırmak gibi bir yeteneğimiz yok' dedi. Oysa bizim dönemimizde böyle düşünülmedi. Kızılırmak'tan kilometrelerce boru döşenerek Ankara'ya ek su kaynağı sağlanmıştı. O gün 'kanserli su' diyerek karşı çıkanlar, bugün o su sayesinde Ankara'ya nefes aldırıyor. Biz yedi ayda 30 kilometre boru döşeyerek Ankara'ya su getirdik; mevcut yönetim aylarca iki boruyu birleştirip suyu veremedi."

Ankara'da su krizi büyüyor (Takvim.com.tr)

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Yalçın ayrıca, geçmişte yapılmayan yatırımların bugün Ankara'yı mali yönden de zarara uğrattığını belirterek önemli bir açıklama da bulundu:

"Biliyorsunuz, zamanında yatırım yapılmadığı için özellikle Polatlı su şebekesi hattının ihalesi 500 milyon liraya yapılmıştı. Bu proje için kredi çekildi ancak yatırım tamamlanmadı. Şimdi aynı proje, zamanında yapılmadığı için 2,5 milyar liraya mal edilmiştir. Bununla ilgili olarak AK Parti Grubu olarak özellikle belirtmek istiyorum ki önümüzdeki günlerde ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."

"ANKARA SUSUZ, BELEDİYE SESSİZ"

AK Parti Grubu, açıklamasında Mansur Yavaş yönetimini "aciz, plansız ve duyarsız" olmakla eleştirdi. Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara susuz, belediye sessiz. Vatandaş tanker kuyruğunda, belediye keyif kuyruğunda. Biz susmayacağız, çünkü Ankara susuz kalmasın, Ankara tıkanmasın istiyoruz."

Ankara'da su onarım çalışmaları (Takvim.com.tr)

ÖZTÜRK: "SU KITLIĞI DEĞİL, YÖNETİM KITLIĞI YAŞIYORUZ"

Basın açıklamasında söz alan Mamak Belediye Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk ise, Mamak'ta yaşanan mağduriyetin boyutlarına dikkat çekti:

"Mamak'ın pek çok mahallesinde günler süren plansız ve habersiz su kesintileri yaşanıyor. Hemşehrilerimiz, tıpkı 90'lı yıllardaki gibi tankerlerin peşinde su kuyrukları oluşturuyor, bidonlarla su taşıyor. Sosyal medyadan ve çağrı merkezlerinden gelen yüzlerce şikayet, yönetimin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Biz artık su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz."

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü hattındaki arızanın büyük oranda giderildiğini açıklasa da, yapılan tamiratın ardından çelik hattın yeniden patlaması nedeniyle su şehre tam kapasiteyle verilemiyor. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerde planlı saatlerin dışında da su kesintileri devam ediyor.

BURSA'DA SU KRİZİ

Bursa'da su krizi tehlikeli boyuta geldi. Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 1'in altına inerken, kente yarım gün su verilmeye başlandı.

Kentin içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyesi kritik eşiğe gerilerken, 6 Ekim itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar düştü. Bu gelişme üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren 6 ilçede her gün 12 saat sürecek planlı su kesintisi uygulaması başlattı.

İzmir'de su krizi(Takvim.com.tr)

İZMİR'DE EKİM AYI BOYUNCA KESİNTİ VAR

Su sıkıntısıyla karşı karşıya olan bir diğer büyükşehir ise İzmir. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), şehir genelindeki su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle Ekim ayı boyunca dönüşümlü olarak planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

