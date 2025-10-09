Terörist bakan Mescid-i Aksa'yı bastı

Kudüs'te dün sabah siyonist rejimin aşırılıkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in öncülüğünde büyük bir Yahudi grubu, Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenledi. Baskın, işgal polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında, Burak Duvarı yakındaki Meğaribe Kapısı'ndan gerçekleştirildi. İşgal güçleri, baskın sırasında Mescid-i Aksa çevresinde ve kapılarında sıkı güvenlik önlemleri alarak Müslümanlar'ın içeriye girişini engelledi

CANİ TALEP

Soykırımcı İsrail'in oyuncusu Sarai Givaty da Filistinli çocukların katledilmesini desteklediğini açıkladı. Soykırımcı siyonist Sarai Givaty'in "Eğer harekete geçmezsek büyüyüp terörist olacaklar" açıklaması, büyük tepki topladı.