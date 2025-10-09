PODCAST CANLI YAYIN

Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak

Rize’nin şehir merkezine en yakın mesire alanına ulaşımı kolaylaştıracak 2,3 kilometrelik Isırlık Yolu yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında hizmete açılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Rize'de Isırlık Yolu'nun açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu, Rize'nin şehir merkezine en yakın mesire alanı olan Isırlık Tabiat Parkı'na güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak yol hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında, 2,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol inşa edildi. Yol sayesinde vatandaşlarımız artık şehir merkezinden doğanın kalbine çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşabilecek. Isırlık Yolu, trafik güvenliğini artırmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Isırlık Yolu ile Tabiat Parkı'na kısa sürede, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, (Rize Diyanet Eğitim Merkezi) Ayrımı-Isırlık Yolu Projesi hakkında yaptığı açıklamada mevcut durumda düşük standartlı yollardan sağlanan ve bölgenin yağmurlu, sisli iklimi ile heyelana elverişli topoğrafyası nedeniyle trafik güvenliği açısından riskler barındıran ulaşımı, bu projeyle köklü bir şekilde iyileştirdiklerini belirtti.

