Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk musikisinin efsanevi ismi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

BAŞKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etmişti.

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

