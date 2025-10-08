Önde ateşkes masası arkada bombardıman! Soykırımcılar kudurdu

Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakereleri başladı. Şarm El-Şeyh kentindeki görüşmeler sürerken, katiller ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı. İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldı.



67 BİN 160 ŞEHİT

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için toplanan sivillerin üzerine ateş açıldı. Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinliler de teröristlerin hedefi oldu. Saldırılarda 13'ü çocuk olmak üzere 21 kişi şehit oldu, 96 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 67 bin 160 kişi şehit oldu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin Vad Ebu Ketile bölgesine baskın düzenledi.



BİNAYI VURDULAR

Askeri araçlar, kamyonlar ve patlayıcı mühendisliği ekipleri eşliğinde bölgeye giren İsrail güçleri, İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu Ahmed Rafik el- Heymuni'nin dairesinin de yer aldığı birkaç kattan oluşan binayı kuşattı. Baskına tepki gösterenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek evin çevresinden uzaklaştıran İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Heymuni'ye ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu