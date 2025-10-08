Hız ihlali yapanlara psikiyatri yolu gözükecek! Trafikte yeni dönem...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kurallarıyla ilgili Meclis'e gelecek yasal düzenlemenin detaylarını ve uygulanan barem sistemiyle ilgili ayrıntıları anlattı:
Trafik denetim sayısı yüzde 52 arttı. Düğün konvoylarında ehliyete 60 gün el konulacak, ambulansa yol vermeyenin aracı 30 gün bağlanacak. Direksiyon başında cep telefonu kullananlara birincide 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncü kez 20 bin lira para cezası kesilecek ve 30 gün ehliyeti alınacak.
Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor. Barem sistemi getirdik. 30 kilometre limit olan, okul önleri ve hastane önlerinde 76 kilometreyle gidenlerin 30 gün, 86 kilometreyle gidenlerin 60 gün, 96 kilometreyle gidenlerin 90 gün ehliyetini alıyoruz. Bir yıl içerisinde bunu 5 kere yaparsa diyoruz ki 'Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım. Lütfen kardeşim, bir git, bir bak. Çünkü bu direksiyonun başına geçtiğimiz zaman yolun kuralı var ama kralı olmaz.