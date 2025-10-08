Hız ihlali yapanlara psikiyatri yolu gözükecek! Trafikte yeni dönem...

6 KIRMIZI IŞIK GEÇİŞİNE EHLİYET İPTALİ

Bir yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edilecek. HIZ ihlali, şerit izleme-değiştirme, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali.



Hız ihlali yapan psikiyatriste (AA)



Bu beş ihlal, can kayıplarının yüzde 88.5'ini oluşturuyor. 2015'TE trafikte günlük can kaybı 20.6, 2021'de günlük 14.7, 2023'te 17.9. 2024'te ise 17.4. Ekip, araç, radar sayılarımızı artırdık. Plan dahilinde denetim gücümüzü artırdık. Türkiye'de 32 milyon araç, 37.5 milyon sürücü var. 2030'un sonuna gelindiği zaman ilk etapta can kayıplarını yarı yarıya, 2050'ye gelindiği zaman ise sıfır can kaybı hedefimiz var.