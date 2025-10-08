PODCAST CANLI YAYIN

Hız ihlali yapanlara psikiyatri yolu gözükecek! Trafikte yeni dönem...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni dönemi anlattı: 30 kilometre limit olan yolu, 96 kilometreyle geçenin 90 gün ehliyeti alınacak. 1 yılda 5 kez bu ihlali yapana ‘bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım’ diyeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kurallarıyla ilgili Meclis'e gelecek yasal düzenlemenin detaylarını ve uygulanan barem sistemiyle ilgili ayrıntıları anlattı:

Trafik denetim sayısı yüzde 52 arttı. Düğün konvoylarında ehliyete 60 gün el konulacak, ambulansa yol vermeyenin aracı 30 gün bağlanacak. Direksiyon başında cep telefonu kullananlara birincide 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncü kez 20 bin lira para cezası kesilecek ve 30 gün ehliyeti alınacak.

Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor. Barem sistemi getirdik. 30 kilometre limit olan, okul önleri ve hastane önlerinde 76 kilometreyle gidenlerin 30 gün, 86 kilometreyle gidenlerin 60 gün, 96 kilometreyle gidenlerin 90 gün ehliyetini alıyoruz. Bir yıl içerisinde bunu 5 kere yaparsa diyoruz ki 'Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım. Lütfen kardeşim, bir git, bir bak. Çünkü bu direksiyonun başına geçtiğimiz zaman yolun kuralı var ama kralı olmaz.

6 KIRMIZI IŞIK GEÇİŞİNE EHLİYET İPTALİ
Bir yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edilecek. HIZ ihlali, şerit izleme-değiştirme, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali.

Bu beş ihlal, can kayıplarının yüzde 88.5'ini oluşturuyor. 2015'TE trafikte günlük can kaybı 20.6, 2021'de günlük 14.7, 2023'te 17.9. 2024'te ise 17.4. Ekip, araç, radar sayılarımızı artırdık. Plan dahilinde denetim gücümüzü artırdık. Türkiye'de 32 milyon araç, 37.5 milyon sürücü var. 2030'un sonuna gelindiği zaman ilk etapta can kayıplarını yarı yarıya, 2050'ye gelindiği zaman ise sıfır can kaybı hedefimiz var.

