Sahte rapor operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te doktor M.T.'nin, para karşılığında sahte sağlık raporu pazarlığı yaptığı anlar kameraya yansıdı. Polis operasyonunda tabanca, fişek ve yasadışı ilaçlar ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı, doktor M.T. ve 2 kişi tutuklandı. Görüntülerde doktorun "100 alırım senden" dediği duyuldu.

Gaziantep'te doktor M.T. isimli kadın, muayeneye gelen hastalarla para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Doktorun para alarak sağlık raporu düzenlediği bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. 1 tabanca, 129 adet fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı. Doktor M.T.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. İki kişi, serbest bırakıldı. Görüntülerde doktor M.T.'nin hastalardan para aldığı anlar ve "normalde 150 alırım ama 100 alırım senden", "para alırım almadan yapmam" geçen diyaloglar yer aldı.

