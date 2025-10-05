Bir marul hikayesi

Kayseri'de yaşayan Öner Çalış (44), üniversite okuyamasa da hayalinden vazgeçmedi. 17 yaşında seyyar satıcılığa başladı. 6 ay a marul satarak 300 TL biriktiren Çalış, bu parayla siyah-beyaz bir kamera aldı. Düğün videoları çekerek başladığı bu yolculuk, zamanla onu yerel bir televizyon kanalında kameramanlığa taşıdı. 2004'te ise hayalindeki belgeselciliğe başladı. Bugüne kadar çektiği 281 belgesel filmi 13 milyon kez izlenen Çalış; "Eski örf adet, ağıtlar, deprem ve sel gibi sosyokültürel konuları ön plana çıkarıyoruz" dedi.