Beyoğlu'nda sıra dışı operasyon! Termos içinde uyuşturucu satan 'Bastonlu dede' lakaplı şüpheli tutuklandı!

Beyoğlu'nda termosun içerisinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 'Bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki H.B., Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Beyoğlu'nda termos içinde uyuşturucu satan 'Bastonlu dede' lakaplı şüpheli tutuklandı ZORLUKLA YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ H.B.'nin evinde yapılan aramalarda 132 parça uyuşturucu madde ve 97 bin lira nakit para ele geçirildi. Baston kullanarak zorlukla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese giderek çalışma başlattı.

BASTONLU DEDE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI! Çalışmalar sırasında ev ve çevresi bir süre polis ekipleri tarafından izlemeye alındı. Eve giren 4 kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelilerden birinin üstünde bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. Bunun üzerine eve operasyon yapan güven timleri, 'Bastonlu dede' lakaplı H.B.'yi (74) yakaladı.