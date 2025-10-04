Ankara su kesintisi sorgulama: 5 ilçede yarına kadar yok! ASKİ mahalleleri duyurdu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.