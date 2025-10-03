TOGEMDER'den yeni logo ve yeni iyilikler...

Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), 20. yılında yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kurulan dernek, eğitim burslarından sağlık ve gıda yardımlarına, afet desteklerinden kadın ve çocuklara yönelik pek çok sosyal proje yürütüyor. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Yeni logomuzdaki hayat ağacı; kökleriyle geçmişimizi, dallarıyla geleceğimizi, yapraklarıyla iyiliği simgeliyor. İyilik kalpte gizlidir ve biz o kalplere dokunmaya kararlıyız" dedi.