İTÜ'lü Sıla'nın esrarengiz ölümü

Tüyler ürperten olay, dün İstanbul Sarıyer'deki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içindeki Altan Edilge Kadın Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), yurdun 4. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Tuluk'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın dedesi Durali Üzüm'ün 2021'de sosyal medya hesabından, "Torunum Sıla, İTÜ'yü kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Hayallerinin hayatının her anında hissedilmesi dileğiyle hayatının bundan sonraki aşamasında güzel yıllar balarılar seninle olsun" mesajını paylaştığı görüldü. Üzüm'ün torununun ölümü üzerine de, "Biricik torunum vefat etmiştir" paylaşımı yapması görenlerin yüreğini acıttı.



Durali Üzüm'ün yıllar önce torununun başarısını paylaşması, dün ise vefatını duyurması yürekleri sızlattı