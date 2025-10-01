PODCAST CANLI YAYIN

İTÜ'lü Sıla'nın esrarengiz ölümü

İTÜ’lü Sıla Ahsen Tuluk, kaldığı yurdun 4. katındaki balkonundan düşerek hayata gözlerini kapadı. Bipolar hastası olduğu iddia edilen genç kızın ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı

Giriş Tarihi:
İTÜ'lü Sıla'nın esrarengiz ölümü

Tüyler ürperten olay, dün İstanbul Sarıyer'deki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içindeki Altan Edilge Kadın Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), yurdun 4. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Tuluk'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın dedesi Durali Üzüm'ün 2021'de sosyal medya hesabından, "Torunum Sıla, İTÜ'yü kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Hayallerinin hayatının her anında hissedilmesi dileğiyle hayatının bundan sonraki aşamasında güzel yıllar balarılar seninle olsun" mesajını paylaştığı görüldü. Üzüm'ün torununun ölümü üzerine de, "Biricik torunum vefat etmiştir" paylaşımı yapması görenlerin yüreğini acıttı.

Durali Üzüm'ün yıllar önce torununun başarısını paylaşması, dün ise vefatını duyurması yürekleri sızlattı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...