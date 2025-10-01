PODCAST CANLI YAYIN

Gittikleri her şehirde bir kılığa girdiler! 3 şüpheli yakalandı!

Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği titiz çalışmaya yakalandı. 3 şüpheli de çaldıkları ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte bindikleri minibüste kıskıvrak yakalandı.

Mersin'e gelerek kılık değiştirip, hırsızlık yapan 3 şüpheli kadın, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin, şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

KAMERALAR TEK TEK İZLENDİ

Alınan bilgiye göre, Mersin'de bir apartman dairesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında önce apartmanın ardından ise çevredeki iş yerlerinin kameraları tek tek izlendi.

ÇALDIKLARI EŞYALARLA YAKALANDILAR

Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olayından önce kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen kadınlar C.G., M.A. ve K.Y. belirlendi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla şüphelilerin izlerini ve bindikleri minibüsü belirleyen polis operasyon yaptı.

3 şüpheli de çaldıkları ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte bindikleri minibüste kıskıvrak yakalandı.

SÜREKLİ ŞEHİR DEĞİŞTİRDİLER

Kadınların yakalanmamak amacıyla sürekli şehir değiştirdiği, farklı illerde de çok sayıda benzer evden hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

