Sözde çevreci CHP'liler! Kaz Dağları ve çevresindeki ağaçları katledip betonla doldurdular

Onlarca dönüm zeytinlik rant uğruna kurban gitti.



"Arkamızda gördüğümüz binalar eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyünde villası var. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın âlâsını Kaz Dağları'nı katledenler yapıyor. Çok açık net ortada... Bu yapılan eylemleri tiyatro diye düşünüyorum."





Onlarca dönüm zeytinlik rant uğruna kurban gitti.



BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ



Kaz Dağları ve çevresinde bulunan Edremit, Güre, Akçay, Zeytinli, Burhaniye, Gömeç ve Altınoluk'ta ağaçlar kesilerek villalar yapıldı. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'nın 1993'te milli park ilan edildiğini, buradaki bitki türlerinin koruma altına alındığını, Kaz Dağları köknarının ise milli park ilan edilmeden önce 1988'de koruma altına alındığını hatırlattı. Buna rağmen CHP tarafından yönetilen alanlarda Kaz Dağları ve çevresinde bulunan Edremit, Güre, Akçay, Zeytinli, Burhaniye, Gömeç ve Altınoluk'ta ağaçların kesilerek villaların yapıldığını aktardı.