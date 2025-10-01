Sözde çevreci CHP'liler! Kaz Dağları ve çevresindeki ağaçları katledip betonla doldurdular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar günkü mitingde zeytinliklerin ve ağaçların talan edilerek maden sahası yapıldığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu da Türkiye'nin haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalandığını öne sürdü.
CHP'liler, sözde çevreci mitinginde kendi talanlarından hiç bahsetmedi. İşte CHP'lilerin Ege ve Akdeniz'de yönettiği il ve ilçelerde yaptığı talanlardan bazıları:
VİLLA İLE DOLDURDULAR
İmamoğlu Ailesi, Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında satın aldığı 11 bin 925 metrekarelik ormanlık alanda yüzlerce ağacı kestirdi. Araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyeler ise buna 'Dur' demek yerine yol verdi.
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villası var.
'TALAN ETTİLER'
Küçükkuyu Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, CHP'li belediye başkanlarının Kaz Dağları'nı talan ettiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetmişti: