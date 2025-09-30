Son dakika: Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu! 4 manipülatör tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D'nin gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Borsa İstanbul ikinci dalga operasyonunda 4 kişi tutuklandı.