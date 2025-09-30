PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu! 4 manipülatör tutuklandı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 16 Eylül'de 14 şüpheli gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 16 Eylül'de 14 şüpheli gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D'nin gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Borsa İstanbul ikinci dalga operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?

