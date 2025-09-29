PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak’ta vahşet: Komşu dehşeti Dilara’yı hayattan kopardı

İstanbul’da Dilara Yıldırım, erkek arkadaşıyla otomobilde müzik dinlediği sırada tartışma çıktı. Sesten rahatsız olan komşu Serdar S.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Zonguldak’ta vahşet: Komşu dehşeti Dilara’yı hayattan kopardı

Korkunç olay, dün Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada ikili, arabanın içinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bir süre sonra Dilara Yıldırım ile Faruk B. otomobilin içinde tartışmaya başladı. Dilara Yıldırım'ın komşusu B.S., camdan ikiliye çok sert tepki gösterdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Taraftarlar arasında tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Tansiyonlar yükseldi. Bir süre sonra B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı. Öfkelenen Serdar S., mutfaktan bıçağı aldı. Sokağa koşarak çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., eline aldığı bıçakla Dilara Yıldırım ve Faruk B.'ye sapladı. Otomobilinin lastiklerine de zarar verdi. Yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Dilara Yıldırım, kurtarılamadı. Faruk B. ise tedaviye alındı. Polis, katil zanlısı Serdar S .'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Türk Telekom
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"