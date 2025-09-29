Zonguldak’ta vahşet: Komşu dehşeti Dilara’yı hayattan kopardı

Korkunç olay, dün Zonguldak 'ın Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım , erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada ikili, arabanın içinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bir süre sonra Dilara Yıldırım ile Faruk B. otomobilin içinde tartışmaya başladı. Dilara Yıldırım'ın komşusu B.S., camdan ikiliye çok sert tepki gösterdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Taraftarlar arasında tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Tansiyonlar yükseldi. Bir süre sonra B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı. Öfkelenen Serdar S., mutfaktan bıçağı aldı. Sokağa koşarak çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., eline aldığı bıçakla Dilara Yıldırım ve Faruk B.'ye sapladı. Otomobilinin lastiklerine de zarar verdi. Yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Dilara Yıldırım, kurtarılamadı. Faruk B. ise tedaviye alındı. Polis, katil zanlısı Serdar S .'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor...