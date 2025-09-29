Arnavutköy'de tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Arnavutköy'de tartıştığı otomobil sürücüsüne taşla saldıran şüpheli yakalandı. (DHA)

BAKAN YERLİKAYA: 'ŞEHİR EŞKIYASI' GİBİ DAVRANANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.