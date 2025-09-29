Arnavutköy'de tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Olay dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Caddede seyreden minibüs şoförü ve cip sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Minibüs şoförü İ.B., araçtan inerek refüjden aldığı taşları, diğer sürücünün aracına doğru atmaya başladı. Taşlı saldırıya uğrayan cip sürücüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan kavga anı çevredeki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
TRAFİK ZORBASI YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen minibüs şoförü İ.B.'yi kısa sürede yakaladı.