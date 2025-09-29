PODCAST CANLI YAYIN

Arnavutköy'de tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Arnavutköy'de bir minibüs şoförü ile cip sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inerek tartıştığı cip sürücüsünün aracına taş fırlatan minibüs şoförü İ.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olay dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Caddede seyreden minibüs şoförü ve cip sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Minibüs şoförü İ.B., araçtan inerek refüjden aldığı taşları, diğer sürücünün aracına doğru atmaya başladı. Taşlı saldırıya uğrayan cip sürücüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kavga anı çevredeki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

TRAFİK ZORBASI YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen minibüs şoförü İ.B.'yi kısa sürede yakaladı.

BAKAN YERLİKAYA: 'ŞEHİR EŞKIYASI' GİBİ DAVRANANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

