Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve cesedi ormanlık alana gömülmüş halde bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan'la ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan (65) (Fotoğrafta) Mersin'in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. (DHA) KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞTI Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi. CANSIZ BEDENİ MERSİN'DE BULUNDU Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti. Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.