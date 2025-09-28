PODCAST CANLI YAYIN

Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alana gömülmüş halde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan'ın DEAŞ terör örgütü üyelerince katledildiğini duyurarak 14 kişilik aileye operasyon düzenlendiğini açıkladı. MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 8’inin ölü, 2’sinin yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve cesedi ormanlık alana gömülmüş halde bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan'la ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan (65) (Fotoğrafta) Mersin'in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. (DHA)

KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞTI

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MERSİN'DE BULUNDU

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti.

Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

MİT'TEN SURİYE'DE DEAŞ OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı konu hakkında sosyal medyadan duyuruda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan'ın katili DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik aileye operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir.

Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü'nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

