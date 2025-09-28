BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Manisa, Uşak, İzmir, Bursa... AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre, saat 11.20.04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olurken, yerin yaklaşık 12.13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-28
Saat:11:20:04 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:12.13 km
AFAD 28 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-09-28 10:18:09
|38.07444
|37.15444
|7.06
|ML
|1.9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2025-09-28 10:09:52
|39.25194
|28.05139
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 10:05:19
|40.8775
|31.64361
|10.36
|ML
|1.2
|Merkez (Bolu)
|2025-09-28 09:55:10
|39.1675
|28.18806
|7.23
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:47:56
|39.23056
|28.09972
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:46:12
|39.22
|28.16111
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:38:40
|39.20889
|28.13417
|7.0
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:25:30
|36.775
|25.79639
|7.0
|ML
|2.2
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.86 km] Bodrum (Muğla)
|2025-09-28 09:22:31
|39.22583
|28.13611
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:22:29
|38.17361
|38.77083
|11.05
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|2025-09-28 09:18:43
|39.21083
|28.11556
|6.01
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 09:00:19
|39.18639
|28.21639
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:58:22
|39.23917
|28.23028
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:55:53
|39.17056
|28.19917
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:55:05
|39.20944
|28.03889
|7.72
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:48:38
|39.16194
|28.16667
|7.03
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:37:49
|38.28778
|38.85472
|7.0
|ML
|1.2
|Pütürge (Malatya)
|2025-09-28 08:32:38
|39.2
|28.20028
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:27:36
|35.77222
|31.58333
|19.22
|ML
|2.7
|Akdeniz - [83.78 km] Gazipaşa (Antalya)
|2025-09-28 08:05:39
|39.16417
|28.18722
|7.04
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:04:55
|39.14944
|28.18389
|10.19
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-28 08:00:53
|39.17806
|28.15139
|6.83
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)