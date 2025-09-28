PODCAST CANLI YAYIN

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Manisa, Uşak, İzmir, Bursa... AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Manisa, Uşak, İzmir, Bursa... AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre, saat 11.20.04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olurken, yerin yaklaşık 12.13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-28
Saat:11:20:04 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:12.13 km

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD 28 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-09-28 10:18:09 38.07444 37.15444 7.06 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-09-28 10:09:52 39.25194 28.05139 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 10:05:19 40.8775 31.64361 10.36 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2025-09-28 09:55:10 39.1675 28.18806 7.23 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:47:56 39.23056 28.09972 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:46:12 39.22 28.16111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:38:40 39.20889 28.13417 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:25:30 36.775 25.79639 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.86 km] Bodrum (Muğla)
2025-09-28 09:22:31 39.22583 28.13611 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:22:29 38.17361 38.77083 11.05 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-09-28 09:18:43 39.21083 28.11556 6.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 09:00:19 39.18639 28.21639 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:58:22 39.23917 28.23028 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:55:53 39.17056 28.19917 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:55:05 39.20944 28.03889 7.72 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:48:38 39.16194 28.16667 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:37:49 38.28778 38.85472 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-09-28 08:32:38 39.2 28.20028 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:27:36 35.77222 31.58333 19.22 ML 2.7 Akdeniz - [83.78 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-09-28 08:05:39 39.16417 28.18722 7.04 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:04:55 39.14944 28.18389 10.19 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 08:00:53 39.17806 28.15139 6.83 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken detay! Olay yeri inceleme ekibi fark etti: Cam alçak parke cilalı!
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip... | Menajerinden fotoğraflı açıklama
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...