Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar

2022 yılında Antalya Serik'te köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Mahra hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Küçük Mahra'nın mezarına köpekseverler tarafından mama bırakıldı.
Mamayı görenler, bunu bir hakaret olarak kabul edip sorumlu olanların bulunmasını istiyor.
NE OLMUŞTU?
5 Mart Cumartesi sabahı meydana gelen olayda, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırlamıştı.
O esnada İrfan Y.'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.
23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra yaşam mücadelesini kaybetti.