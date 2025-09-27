Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar

2022 yılında Antalya Serik'te köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Mahra hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Küçük Mahra'nın mezarına köpekseverler tarafından mama bırakıldı.



Mamayı görenler, bunu bir hakaret olarak kabul edip sorumlu olanların bulunmasını istiyor.



NE OLMUŞTU?



5 Mart Cumartesi sabahı meydana gelen olayda, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırlamıştı.