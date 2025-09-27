Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) raporu ile yapılan tespitte; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'ın yanı sıra, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'a da para aktardığı belirlendi.

BDDK raporunda, Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'a "ev alımı ödemesi" açıklamasıyla 1 milyon 700 bin lira, ASOY İnşaat'a ise 1 milyon 500 bin lira transfer ettiği bilgisi yer aldı.