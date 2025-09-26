PODCAST CANLI YAYIN

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan mağarada patlayıcı maddeler ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada, mekanik fünye ve plastik patlayıcılar ele geçirildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı patlayıcılara el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yayla mevkiinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer operasyonu gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi (DHA)Terör örgütü PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi (DHA)

Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde çeşitli miktarlarda mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı malzemelere el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlattı

