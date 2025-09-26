PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de dev zirve! Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü... Gazze'deki savaşı bitirmek istiyorlar ayrıca Caatsa yaptırımları kalkabilir!

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Beyaz Saray’da ağırladı. “Erdoğan’a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 6 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği bu zirvede, her iki lider de önemli mesajlar verdi. Kritik görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump "Görüşmede F-16 ve F-35 konularını konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref" dedi.

SORUNLARI ÇÖZERİZ
Erdoğan ise "Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F35 konusu gerek F16 konusu gerekse Halkbank ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu görüşme fırsatı bulacağız. Birlikte bölgedeki sorunları aşacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu'yla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi. İlk açıklamaların ardından gazetecilerin sorularına geçildi. Trump, CAATSA yaptırımlarını ne zaman kaldırmayı düşündüğü sorusu üzerine "Her an olabilir" dedi. Trump "Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz. Orta Doğu'daki en güçlü liderler ile anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini kaydetti.

NÜKLEER ANLAŞMA
Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı.

Nükleer anlaşma (Takvim.com.tr)Nükleer anlaşma (Takvim.com.tr)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Anlaşma, bölgemizde enerji anlamında arz güvenliği yapacak. Nükleer enerji santrallerinin kurulumu için işbirliği hedefliyoruz" dedi.

Zirvede, F-35 savaş uçağı alımı, Suriye'de YPG'nin silah bırakması, Suriye-İsrail güvenlik anlaşması, Gazze'de ateşkes, Rusya- Ukrayna savaşı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi masaya geldi.

BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK
Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme niyeti hakkında, "Netanyahu ile konuştum. Batı Şeria'yı ilhak etmelerine izin vermeyeceğim. Artık durma zamanı" dedi.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, konakladığı Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan hatıra fotoğrafı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan hatıra fotoğrafı (Takvim.com.tr)

