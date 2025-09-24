PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın ünlü sözü Times Meydanı'nda: Daha adil bir dünya mümkün | Dünya 5'ten büyüktür

New York'un merkezi caddelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleri yer aldı. BM'nin 80. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsiz veto sistemine dikkat çekerek "Güçlülerin değil, adil olanların galip geldiği bir sistem kurulana kadar 'Dünya Beşten Büyüktür!' demeye devam edeceğiz" dedi. Times Meydanı'ndaki led ekranlara "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı da yansıtıldı.

Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi sözleri Times Meydanı'nın dev ekranlarına taşındı.

Dünyanın en işlek caddelerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" mesajları paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, BM'nin kuruluş ideallerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "80'inci yılda Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek adımları atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, 'daha adil bir dünyanın inşası' için mücadelesini sabırla devam ettirecektir." sözleriyle küresel adalet çağrısını yineledi.

Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü bu söylem, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip beş ülkenin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) uluslararası dengeleri belirlemedeki tek taraflı gücüne karşı bir itiraz niteliği taşıyor. Özellikle savaşlar, krizler ve insani dramların yaşandığı bölgelerde Konsey'in etkisiz kaldığını belirten Erdoğan'ın çıkışı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

New York'un merkezinde yankılanan bu mesaj, sadece Türkiye'nin değil, küresel adalet arayışındaki tüm milletlerin sesi olarak dikkat çekti.

Erdoğan'ın "Dünya Beşten Büyüktür" vurgusu, giderek daha fazla ülkenin destek verdiği bir çağrıya dönüşürken, Times Meydanı'ndaki yansımalar da bu küresel talebin sembolü oldu.

FOTOĞRAFLAR: AA