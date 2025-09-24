Başkan Erdoğan'ın ünlü sözü Times Meydanı'nda: Daha adil bir dünya mümkün | Dünya 5'ten büyüktür
New York'un merkezi caddelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleri yer aldı. BM'nin 80. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsiz veto sistemine dikkat çekerek "Güçlülerin değil, adil olanların galip geldiği bir sistem kurulana kadar 'Dünya Beşten Büyüktür!' demeye devam edeceğiz" dedi. Times Meydanı'ndaki led ekranlara "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı da yansıtıldı.
