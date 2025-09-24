Başkan Erdoğan'ın ünlü sözü Times Meydanı'nda: Daha adil bir dünya mümkün | Dünya 5'ten büyüktür

Erdoğan, "80'inci yılda Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek adımları atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, 'daha adil bir dünyanın inşası' için mücadelesini sabırla devam ettirecektir." sözleriyle küresel adalet çağrısını yineledi.