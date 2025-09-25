Emine Erdoğan BM temaslarında lider eşleriyle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği yoğun temas trafiğini sürdürdü. Emine Erdoğan, Melania Trump'ın lider eşleri onuruna düzenlediği resepsiyon katılırken, Kosova ve Gabon'un lider eşleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Türkevi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu yaptığı görüşmeyle ilgili "Dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak hususlarda iş birliğinin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.