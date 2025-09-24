CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakınlığı ile bilinen muhalif kanat, söz konusu kurultayda genel merkezin bir kez daha hukuki skandallara imza attığını savunarak, parti yönetiminin kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle etmeye çalıştığını dile getiriyor. CHP'de pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü kurultay, partide yeni bir hukuk skandalı yaşandı

ÖZGÜR ÖZEL PARTİLİLERİ ALDATTI' İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel ve kurmayları, olağanüstü kurultay için 900'ü aşkın delegenin imza verdiğini savunmuştu. Ancak YSK'ya teslim edilen imza sayısının 662'den ibaret olduğuna ve partililerin bir kez daha aldatıldığına vurgu yapılıyor.



48. MADDE NE DİYOR?

2023 yılındaki olaylı kurultayda toplam delege sayısının 1365 olduğunu dile getiren muhalif kanat, bu sayının baz alınarak salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, ancak son olağanüstü kurultay için 662 delegenin imza verdiğini dile getiriyor.



