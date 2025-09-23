Gazze'de yüzyılın katliamına ve soykırımına imza atan terörist devlet İsrail'e, dünyaca ünlü Yahudi iş insanlarının destekleri hız kesmeden sürdü. "50 Etkili Yahudi 2025" listesinin ilk sırasında San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın CEO'su Sam Altman yer alıyor. Google'un kurucularından Sergey Brin, Meta'nın CEO'su Zuckerberg ve Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum da listede yer buldu. Oracle'ın patronu Larry Ellion ve Michael Dell de, listeye giren isimler oldu.
Soykırımcılara destek veriyorlar
Ünlü Yahudi İş İnsanları, Gazze’deki İsrail soykırımına desteğini sürdürüyor; OpenAI CEO’su Sam Altman liste başında
Giriş Tarihi: