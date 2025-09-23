Başkan Erdoğan'dan reform çağrısı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesi, ABD'nin en önemli yayın kuruluşlarından Newsweek'te, İngilizce olarak yayımlandı. İşte o yazıdan bazı bölümler:
ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ
İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler, bugün karşı karşıya kaldığımız buhranlar ve çatışmalar karşısında ne yazık ki asli fonksiyonunu yerine getirememektedir.
Adalet ve eşitlik iddiasıyla kurulan BM'nin en önemli organı olan Güvenlik Konseyi, bölgesel ve küresel krizlere ilişkin karar alma süreçlerinde sadece beş ülkenin iradesi ve çıkarlarına mahkûm edilmiştir.
Bu adaletsiz yapının bir an evvel reforma tabi tutulması gerekiyor. Yıllardır dile getirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" anlayışı temelinde yükselen çağrımız kâin sisteme yöneltilmiş bir eleştirinin ötesinde insanlığın müşterek istikbaline dair ufkun ifadesidir.
Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında biliyoruz ki hakikatin, hakkaniyetin ve dayanışmanın hâkim olduğu bir gelecek ancak ortak irademizle inşa edilebilir.
Türkiye bu sorumluluğun bilinciyle insanlığın onurlu ve adil bir istikbal yürüyüşüne öncülük etmeye devam edecektir.
Bugün tüm Orta Doğu coğrafyasının istikrarı için Suriye'nin yeniden inşası ve ihyası kaçınılmazdır. Suriye'nin geleceğine dair atılacak her adımda öncelikle Suriyeliler'in menfaati gözetilmelidir.
İSTİKRAR ÖNEMLİ
Başkan Erdoğan, Newsweek'e yazdığı yazıda, Suriye konusuna da değindi: Bugün tüm Orta Doğu coğrafyasının istikrarı için Suriye'nin yeniden inşası ve ihyası kaçınılmazdır. Suriye'nin geleceğine dair atılacak her adımda öncelikle Suriyeliler'in menfaati gözetilmelidir. Ayrıca bilinmelidir ki Suriye'de kalıcı istikrar ve barış, herhangi bir aidiyete veya gruba imtiyaz tanımadan tüm Suriye halkının müşterek iradesinin dikkate alınmasıyla mümkün olacaktır. Her ortamda vurguladığımız gibi 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı' ilkesini savunmayı sürdüreceğiz."
ABD İLE TİCARET HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor. (ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.
Başkan Tayyip Erdoğan, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. İki lider, görüşmede başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele alacak
