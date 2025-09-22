PODCAST CANLI YAYIN

Türk dönerine Avrupa engeli

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı ‘Türk usulü döner’ tescil başvurusu, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın itirazları üzerine reddedildi. Döner, Avrupa’da ‘her ülkenin usulüne göre’ satılmaya devam edecek.

Giriş Tarihi:
Türk dönerine Avrupa engeli

Alman Bild gazetesi haberine göre, geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED), Avrupa Birliği'ne başvurarak "Türk usulü döner" isminin tescilini talep etti. Türkiye'nin amacı, AB ülkelerinde geleneksel Türk yöntemlerinden farklı şekilde üretilen dönerlerin "döner kebap" ismiyle satılmasının önüne geçmekti. Başvuru kabul edilseydi, Avrupa'da satılan pek çok döner ürününün ismi değişmek zorunda kalacaktı. Ancak Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin itirazları sonucu başvuru reddedildi ve Türkiye açtığı davayı da kaybetti. Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder'in partisi, fırsatı değerlendirerek dönerin bir çeşidini "Söner" adıyla tescil ettirdi. Böylece Türk dönerinin karşısına, resmen Alman "Söner" markası çıkmış oldu.


Dünyada Türk döneri olarak bilinen muhteşem lezzetin önüne AB'nin önde gelen ülkeleri çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı