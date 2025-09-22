Türk dönerine Avrupa engeli

Alman Bild gazetesi haberine göre, geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED), Avrupa Birliği'ne başvurarak "Türk usulü döner" isminin tescilini talep etti. Türkiye'nin amacı, AB ülkelerinde geleneksel Türk yöntemlerinden farklı şekilde üretilen dönerlerin "döner kebap" ismiyle satılmasının önüne geçmekti. Başvuru kabul edilseydi, Avrupa'da satılan pek çok döner ürününün ismi değişmek zorunda kalacaktı. Ancak Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerin itirazları sonucu başvuru reddedildi ve Türkiye açtığı davayı da kaybetti. Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder'in partisi, fırsatı değerlendirerek dönerin bir çeşidini "Söner" adıyla tescil ettirdi. Böylece Türk dönerinin karşısına, resmen Alman "Söner" markası çıkmış oldu.



Dünyada Türk döneri olarak bilinen muhteşem lezzetin önüne AB'nin önde gelen ülkeleri çıktı.