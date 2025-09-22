TEKNOFEST'e ziyaretçi damgası

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'ndaki kapanış gününde de büyük ilgi gördü. 8'incisi düzenlenen TEKNOFEST'in beşinci gününde aileler sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Alandaki stantlarda yarışmacıların ürettiği icatlara ve çeşitli kurumların stantlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkunları çeşitli aktivitelere de yoğun ilgi gösterdi; füze yapımı, savaş uçağı simülasyonu, atış atma alanı, ahşap maket gibi çeşitli aktivitelerde deneyim yaşama imkânı da sunuldu. İstanbul'a teknoloji tutkunu 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Takımlara 150 milyon lira destek verildi.