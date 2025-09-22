AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma başlattı.
Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak. Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.
Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor.