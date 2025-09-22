AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!

Takvim Foto Arşiv

İL BAŞKANLARINI BELİRLEMEDE 5 AŞAMALI MODEL

Bu süreç, parti içi istişarenin en kapsamlı örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşamalı model izlenecek.