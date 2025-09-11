Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bu durum ABD'nin Suriye politikası ile ilgili kafalarda soru işaretleri bırakıyor.
Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Tom Barrack, bir ay içinde söylem değiştirdi. "Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek adeta yarı özerklik önerdi. Oysa kısa süre önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" demişti.
Dahası, Barrack dün "YPG, PKK'dır" derken bugün "YPG artık PKK ile ilişkili değil" ifadeleriyle terör örgütünü meşru zemine çekmeye çalıştı.
BARRACK AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI
Barrack, İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıdan hemen önce ağzındaki baklayı çıkardı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi açık açık "Sykes Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız" dedi. İsrail'in istediği zaman istediği yere gireceğini belirtti.
Barrack, "Bence İsrail'in zihninde şu var desem yanlış olmaz. Bu sınırlar.. Sykes Picot ile çizilen... Bu sınırlar onlar için anlamsız. İsrailliler istediklere yere istedikleri zaman gider, istediklerini yaparlar. Bunu da İsraillileri ve sınırlarını korumak için 7 Ekim'in bir daha yaşanmamasını sağlamak için yaparlar" dedi.
4 AY ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Bu sözleri Barrack'ın 4 ay önceki Sykes-Picot itirafından bağımsız düşünmemek gerek.
Yakın geçmişe dönüp hafızaları tazeleyip Barrack'ın ne dediğini bir hatırlayalım.
Mayıs 2025... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir asır önce Batı'nın çizdiği planların artık geçerli olmadığını savunuyor, Sykes-Picot'un asırlık bir hata olduğunu söylüyor.
Şu ifadeleri kullanıyor:
"Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız"
Ve aradan 4 ay geçiyor... Barrack bu kez "Sykes-Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız" diyor.
"SYKES-PICOT" İTİRAFINI ARZ-I MEV'UD İÇİN YAPTI!
Bu durum ABD elçisinin Sykes-Picot itiraflarını ve açıklamalarını İsrail'in Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda yaptığına dair yorumlara yol açtı.