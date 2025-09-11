Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bu durum ABD'nin Suriye politikası ile ilgili kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Tom Barrack, bir ay içinde söylem değiştirdi. "Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek adeta yarı özerklik önerdi. Oysa kısa süre önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" demişti.

Dahası, Barrack dün "YPG, PKK'dır" derken bugün "YPG artık PKK ile ilişkili değil" ifadeleriyle terör örgütünü meşru zemine çekmeye çalıştı.