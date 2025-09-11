PODCAST CANLI YAYIN

Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıdan hemen önce ağzındaki baklayı çıkardı. Barrack açık açık "Sykes-Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız. İsrail istediği zaman istediği yere girer" dedi. Bu sözleri Barrack'ın 4 ay önceki Sykes-Picot itirafından bağımsız düşünmemek gerek. O dönem Sykes-Picot'un asırlık bir hata olduğunu savunan Barrack'ın bunu İsrail'in Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda yaptığı değerlendiriliyor. Ankara'nın İsrail'e ve bölge üzerinde sinsi hesaplar kuran odaklara mesajı net: "Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız"

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bu durum ABD'nin Suriye politikası ile ilgili kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Tom Barrack, bir ay içinde söylem değiştirdi. "Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek adeta yarı özerklik önerdi. Oysa kısa süre önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" demişti.

Dahası, Barrack dün "YPG, PKK'dır" derken bugün "YPG artık PKK ile ilişkili değil" ifadeleriyle terör örgütünü meşru zemine çekmeye çalıştı.

Barrack: ʺSykes Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız. İsrail istediği zaman istediği yere girerʺBarrack: ʺSykes Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız. İsrail istediği zaman istediği yere girerʺ

BARRACK AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Barrack, İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıdan hemen önce ağzındaki baklayı çıkardı.

Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı


ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi açık açık "Sykes Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız" dedi. İsrail'in istediği zaman istediği yere gireceğini belirtti.

Barrack, "Bence İsrail'in zihninde şu var desem yanlış olmaz. Bu sınırlar.. Sykes Picot ile çizilen... Bu sınırlar onlar için anlamsız. İsrailliler istediklere yere istedikleri zaman gider, istediklerini yaparlar. Bunu da İsraillileri ve sınırlarını korumak için 7 Ekim'in bir daha yaşanmamasını sağlamak için yaparlar" dedi.

Barrack 4 ay önce Sykes-Picot'un asırlık bir hata olduğunu savunuyordu (Takvim.com.tr)Barrack 4 ay önce Sykes-Picot'un asırlık bir hata olduğunu savunuyordu (Takvim.com.tr)


4 AY ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bu sözleri Barrack'ın 4 ay önceki Sykes-Picot itirafından bağımsız düşünmemek gerek.

Yakın geçmişe dönüp hafızaları tazeleyip Barrack'ın ne dediğini bir hatırlayalım.

Mayıs 2025... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir asır önce Batı'nın çizdiği planların artık geçerli olmadığını savunuyor, Sykes-Picot'un asırlık bir hata olduğunu söylüyor.

Şu ifadeleri kullanıyor:

"Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız"

Ve aradan 4 ay geçiyor... Barrack bu kez "Sykes-Picot ile çizilen sınırlar İsrail için anlamsız" diyor.

"SYKES-PICOT" İTİRAFINI ARZ-I MEV'UD İÇİN YAPTI!

Bu durum ABD elçisinin Sykes-Picot itiraflarını ve açıklamalarını İsrail'in Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda yaptığına dair yorumlara yol açtı.



ANKARA NET: "YENİ BİR SYKES-PICOT'A GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Ankara bu konuda oldukça net...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız" diyerek İsrail'e ve bölge üzerinde sinsi hesaplar kuran odaklara net mesaj verdi.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda İslam dünyasına birlik çağrısı yaparak "Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum" demişti.

Lev Troçki (Takvim.com.tr)Lev Troçki (Takvim.com.tr)


SYKES-PICOT ANTLAŞMASI NEDİR?

Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır. Antlaşma 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçiren yeni Sovyet Hükümeti tarafından ifşa edilmiştir.


GİZLİ ANLAŞMANIN MADDELERİ NEYDİ?

Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,
Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,
Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.
Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,
İskenderun serbest liman olacak,
Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

TROÇKİ GİZLİ ANLAŞMAYI İFŞA ETTİ

1917'deki Rus devriminden sonra Rusya antlaşmadan ve paylaşımdan vazgeçmiş, Lev Troçki gizli olan bu anlaşmanın bir kopyasını 24 Kasım 1917'de İzvestiya gazetesinde yayınlayarak dünya kamuoyuna Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına ilişkin gizli paylaşımları açıklamıştır.

Başkan Erdoğan Sykes-Picotun 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haberde açıkladı: Yeni Sykes-Picotun hedefi Büyük İsrailBaşkan Erdoğan Sykes-Picotun 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haberde açıkladı: Yeni Sykes-Picotun hedefi Büyük İsrail
Başkan Erdoğandan Haydut İsrail çıkışı: Yeni bir Sykes Picota izin vermeyiz | İslam dünyasına birlik çağrısıBaşkan Erdoğandan Haydut İsrail çıkışı: Yeni bir Sykes Picota izin vermeyiz | İslam dünyasına birlik çağrısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Takas Bank
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak? | Bakan Kurum detayları açıkladı
Türk Telekom
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!