PODCAST CANLI YAYIN

7 yıldır ölü gözüktü! Artık yaşıyor...

Trabzon’da 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, 7 yıldır sağlık sisteminde ‘ölü’ göründüğünü öğrendi. Hata, haber sonrası düzeltilirken Kuştil “Yaşadığımı ispatladım” dedi.

Giriş Tarihi:
7 yıldır ölü gözüktü! Artık yaşıyor...

Trabzon'da yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil (30), on gün önce aile hekimine sağlık raporu almak için gitti. Ama hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Aile hekimliği görevlileri, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğünü tespit etti. Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitti. Sibel Kuştil'e 7 yıldır sağlık sisteminde 'ölü' göründüğü söylendi. Haberin yayımlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve genç kadının hatası düzeltildi. Sibel Kuştil, "Haberin yayınlandığı gün gerekli kurumlardan aramalar oldu. Hepsi çok ilgili davrandı. Artık E-Nabız'a girip tüm bilgilerimi görebiliyor, sağlık raporumu alabiliyorum. Yaşadığımı ispatlamış oldum" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı