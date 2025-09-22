7 yıldır ölü gözüktü! Artık yaşıyor...

Trabzon'da yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil (30), on gün önce aile hekimine sağlık raporu almak için gitti. Ama hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Aile hekimliği görevlileri, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğünü tespit etti. Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitti. Sibel Kuştil'e 7 yıldır sağlık sisteminde 'ölü' göründüğü söylendi. Haberin yayımlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve genç kadının hatası düzeltildi. Sibel Kuştil, "Haberin yayınlandığı gün gerekli kurumlardan aramalar oldu. Hepsi çok ilgili davrandı. Artık E-Nabız'a girip tüm bilgilerimi görebiliyor, sağlık raporumu alabiliyorum. Yaşadığımı ispatlamış oldum" dedi.