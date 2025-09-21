PODCAST CANLI YAYIN

Özel öğrenciyi dövdü! Ceza yerine ödül aldı

Vicdansız öğretmen, öğrencisine şiddet uyguladı. Hocanın Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı yapıldığı ortaya çıktı.

Ankara'da geçen yıl Down Sendromlu öğrencisi Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı için yalnızca 45 gün hapis cezası alıp serbest bırakılan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün, Ankara Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde "Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı" yapıldığı ortaya çıktı. Karara tepki gösteren anne Seray Cengiz, "Bu vicdansıza kim ödül verdi? Olayın peşini bırakmayacağım" dedi. Özel gereksinimli çocuklara şiddet uygulayan kimsenin, eğitim sisteminde görev alamayacağının altını çizen Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen de "Ceza yerine ödül gibi atama görüntüsü veren bu tür uygulamalar, yalnızca mağdur çocuklarımızı ve ailelerini değil, tüm toplumu yaralamaktadır." diye konuştu.

Öğretmene önce 360 gün hapis cezası verildi. Ceza, 12 bin lira adli para cezasına çevrildi. 45 gün tutuklu kaldı. Daha sonra 12 bin TL para cezasına çevrilip, çıktı.

Mücahit Mert, Down Sendromlu öğrencisinin önce sağ bacağını çekiyor, ardından çocuğun sırtına bacağını koyup şiddet uyguluyor

