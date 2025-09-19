Öykü Reklam detayı

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapora göre, İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş alan LookMedya'nın paranın 15 milyon TL'sini tutuklu İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı tespit edildi. İBB'ye iş yapan şirketin hak edişin büyük kısmını Öykü'ye yatırması paranın "Ekosistem"e gittiği şeklinde değerlendirildi.