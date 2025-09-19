PODCAST CANLI YAYIN

MHP'li Kalaycı Netanyahu ve YPG-SDG'ye uyarı: Akıbeti Hitler gibi olacak! O bölgeyi kurtaracağız!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da yaptığı açıklamada katliamcı İsrail rejimine tepki göstererek, "Netanyahu ve hükümetinin akıbeti Hitler gibi olacak" dedi. Kalaycı ayrıca, terör örgütü PKK'nın Suriye'dek uzantısı YPG-SDG'nin İsrail'in güdümünde hareket ettiğini belirterek, "O bölgeyi kurutacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde B planı da var. Gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Arkasında kim olursa olsun, hiç kimseye eyvallahımız yok." diye konuştu.

Giriş Tarihi:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da partisinin Çumra İlçe Başkanlık binasının açılış töreninde yaptığı açıklamada soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Kalaycı, "Biz inanıyoruz ki, Netanyahu ve hükümetinin akıbeti de Hitler gibi olacak. Bu insanlık, onların ümüklerini kanla boğacaklar" dedi.

Törende partililerine seslenen Kalaycı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kalaycı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sonunun Adolf Hitler gibi olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Buradan da açık açık söylüyoruz. İsrail, katildir. İsrail, canidir. İsrail, teröristtir. İsrail hayduttur. İnsanlık adına ne varsa ayaklar altına almıştır. Maalesef sözde 'Medeniyiz' diyen o Batı, ikili oynuyor. Bir taraftan destek veriyorlar, bir taraftan da yok işte Filistin'i tanıyacağız, kasımda tanıyacağız, şurada tanıyacağız. Tanıyacaksanız hemen tanı kardeşim. Maalesef, örtülü destek veren var. Açıktan destek veren var. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sayesinde tüm dünyada bir uyanış başladı. Bugün o batı başkentlerinde, Amerika'da her tarafta insanlar sokaklara çıktı. Biz inanıyoruz ki Netanyahu ve hükümetinin akıbeti de Hitler gibi olacak. Bu insanlık onların ümüklerini kanla boğacaklar."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Konuşmasının başka bir yerinde Türkiye'nin terörsüz bir ülke olmasını istediklerini ifade eden Kalaycı, "Terörsüz Türkiye hedefimiz var. İşte bu gelişmelerle, Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğini, tahkim etmesinin gerektiğini ortaya koymuyor mu? Terörsüz Türkiye hedefine, terörsüz Türkiye adımının ne kadar doğru bir zamanda atıldığını da ortaya koyuyor." dedi.

YPG-SDG'YE UYARI: O BÖLGEYİ KURTARACAĞIZ

Türkiye'nin bugüne kadar önemli bir mesafe katettiğini belirten Kalayci, terör örgüt PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'yi hedef aldı.

Kalaycı ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki PKK'nın uzantısının İsrail'in güdümünde hareket ettiği bir direniş var. Ama Türk devlet aklı, o bölgede herhangi bir devlet ya da özerk yönetime asla müsaade etmez. O bölgeyi kurutacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde B planı da var. Gerektiği zaman gerekeni yapacaktır. Arkasında kim olursa olsun, hiç kimseye eyvallahımız yok. Biz gerekli birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe tarih buna şahit Çanakkale'si, Sakarya'sı, en son 15 Temmuz'u hep birlikte defetmedik mi onları? Hep birlikte defettik. İnşallah Terörsüz Türkiye'de hedefine ulaşacak, hem de bölgeye huzur gelecek, terörsüz bölge sağlanacak. Bu da ekonomik olarak hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin menfaatine bir gelişme olacak. Bu konuda kararlıyız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak kararlı bir şekilde hedefimize ulaşacağız"

