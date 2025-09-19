PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da depremin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette kendisine sarılıp gözyaşı döken kadınlarla birlikte yeni evlerin temelini attı. Sözünü yerine getiren Bakan Kurum önceki ziyaretinde teselli ettiği Şükriye Evren'i tören alanında görünce yanına giderek, "Artık üzülme tamam mı?" dedi.

Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ve Bigadiç'te hasara neden oldu. 12 Ağustos'ta Sındırgı'da hasar gören köyleri ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlara söz vererek en geç 1,5 ay içinde yeni evlerin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Kurum, ziyaret sırasında Şükriye (72) ve Ekrem Evren (68) çiftinin konteynerlerini ziyaret etti. Üzüntüsünü Bakan Kurum ile paylaşan Şükriye Evren, "İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor" diyerek gözyaşı döktü. Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz" sözleriyle Şükriye Evren'i teselli etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)

Bakan Kurum, verdiği sözü dün yerine getirerek depremden 1 ay sonra Sındırgı ve Bigadiç'te köy evleri ve TOKİ konutlarının inşa sürecini başlattı. Depremin ardından gözyaşı döken Sındırgılı köylü kadınlar, Bakan Kurum'a temel atma töreninde eşlik etti. Bakan ile birlikte kürsüye çıkıp butona basan kadınlar kendi evlerinin temelini attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)

"ARTIK ÜZÜLME TAMAM MI"

Bakan Kurum törende, Şükriye Evren ile de karşılaştı. Bu kez sevinç gözyaşları döken Evren'in yanına giden Bakan Kurum, "Artık üzülme tamam mı" dedi. Bakan Kurum, törenle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Şükriye Evren'in fotoğrafına yer yererek, "Cennet teyze de geldi, Selime abla da. Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)

531 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMELİ ATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TOKİ tarafından Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı (takvim foto arşiv)

Ayrıca Bakan Kurum'un talimatıyla yine Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarından 100'ü depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Aşk ve Gözyaşı
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların