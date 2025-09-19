Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ve Bigadiç'te hasara neden oldu. 12 Ağustos'ta Sındırgı'da hasar gören köyleri ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlara söz vererek en geç 1,5 ay içinde yeni evlerin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Kurum, ziyaret sırasında Şükriye (72) ve Ekrem Evren (68) çiftinin konteynerlerini ziyaret etti. Üzüntüsünü Bakan Kurum ile paylaşan Şükriye Evren, "İsterse bir hasırın üstü olsun. Allah sizden bin kere razı olsun. 72 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Kimseler yaşamasın, çok zor" diyerek gözyaşı döktü. Bakan Kurum ise "Hiç üzülme tamam mı? Hepsinin üstesinden beraber geleceğiz" sözleriyle Şükriye Evren'i teselli etti.