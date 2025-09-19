PODCAST
Bakan Murat Kurum Sındırgı'da depremzedelerle birlikte temel attı!
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 18:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da depremin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette kendisine sarılıp gözyaşı döken kadınlarla birlikte yeni evlerin temelini attı.
CANLI YAYIN