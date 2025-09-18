Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmede İsrail 'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Ankara bugün kritik ve bir o kadar da önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , New York'ta düzenlenecek olan Birlemiş Milletler Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ÖNCELİK GAZZE'DE ACİL ATEŞKES



Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

"BM'DE FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ"



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını ifade etti.

"İSLAM DÜNYASI İSRAİL'E KARŞI BİR VE BERABER OLMALI"



Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.