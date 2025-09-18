Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul etti

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Ana gündem Filistin'in BM nezdinde tanınması ve iki devletli çözüme dair atılacak adımlar olacak. Görüşmenin zamanlaması ise oldukça manidar. Kudüs Patriği Giannopoulos'un Hz. Ömer'in "emanname"siyle gelip "Sana güveniyoruz, bizi sen korursun" mesajı vermesi, Erdoğan'ın Katar'da İslam ülkelerine "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" demesi sonrası böyle bir zirve yapılıyor. Netanyahu Siloam yazıtlarını gündeme getirip "Kudüs bizim Erdoğan" dese de Başkan Erdoğan, "Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız" diyor.

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

