Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Ana gündem Filistin'in BM nezdinde tanınması ve iki devletli çözüme dair atılacak adımlar olacak. Görüşmenin zamanlaması ise oldukça manidar. Kudüs Patriği Giannopoulos'un Hz. Ömer'in "emanname"siyle gelip "Sana güveniyoruz, bizi sen korursun" mesajı vermesi, Erdoğan'ın Katar'da İslam ülkelerine "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" demesi sonrası böyle bir zirve yapılıyor. Netanyahu Siloam yazıtlarını gündeme getirip "Kudüs bizim Erdoğan" dese de Başkan Erdoğan, "Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız" diyor.