Netanyahu'dan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?

Katliamcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Siloam (Silvan) Yazıtı’nı almak için uğraştığını, ancak bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi. Netanyahu'nun açıklamalarını değerlendiren Tarihçi-Yazar Neslihan Komaner, bu yazıtın İsrail'in bölgedeki varlığını kanıtlayan tek belge olduğunu, bu yüzden İsrail için çok önemli olduğunu açıkladı.

Katliamcı İsrail rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak için eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Netanyahu, yazıtı almak için uğraştığını, ancak bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi.

Tarihçi-Yazar Neslihan Komaner konuya ilişkin A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, Siloam Yazıtı'nın İsrail için ne ifade ettiğini ve yazıt olayının perde arkasını açıklığa kavuşturdu.

YAZIT, İSRAİL İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Komaner yazıtın İsrail için neden bu kadar önemli olduğuna ilişkin soruya "Yazıt oradaki varlıklarının tek kanıtı diyebilirim. Yazıt, o tarihlerde orada olduklarını gösteriyor." yanıtını verdi.

Yazıtların eski İbranice ile yazılmış bir kitabe olduğunu ve 533 metrelik kayaya oyulan bir tünelden bahsettiğini belirten Komaner, "Bu tünelin Kudüs'ün yakınındaki sol tarafına bu kitabeyi yazmışlar. Kral Hezekiel'in burada yaptığı işi anlatıyor" dedi.

Komaner, o dönemde, Yahuda Krallığı denilen bölgede pek yazı olmadığını, dolayısıyla bu yazıtın, onların M.Ö. 725 itibarıyla orada olduklarını gösteren tek kanıt olduğunu vurguladı.

Yazar, "Bir diğer önemli kanıt şu: Tevrat, diğer peygamberlerin yanı sıra Kral Hezekiel'in yaptıklarını da anlatır. Bana göre İsrail'in aradığı şey, bu yazıtın, Tevrat'ın doğruluğunu kanıtladığını düşünüyor. Çünkü orada bahsedilen Kral Hezekiel, Tevrat'ta kayıt altına alınan bir kral. Bu çok önemli İsrail için" diye konuştu.

Yazar açıklamasının devamında "Yani, bu yazıtı aldıkları zaman, Hezeykiyan orada varsa, daha önceki İbrahim Peyramber de var, Süleyman'da var, Davud da var Musa'da var hepsi orada varın kanıtı aslında." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yaptı.

Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, fakat Recep Tayyip Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etti.

Yazıtın Yahudi tarihi açısından çok önemli olduğunu ileri süren Netanyahu, talebinin dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen seçmen kitlesinin tepki göstereceği korkusuyla reddedildiğini savundu.

Osmanlı eserlerinden birine karşılık Silvan Yazıtı teklifi

Netanyahu, 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyalogu da naklederken Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz'a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

