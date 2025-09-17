Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesinden etkilendi: Rize’de 2 ton poşeti sanat eserine dönüştürdü

Rize Çayeli'deki Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Bilge Nur Güngör (50), 6 yıl önce çevreye atılan poşetleri gördüğünde rahatsız oldu.

O gün ne kadar poşet toplarım düşüncesi ile yola çıkıp poşetlerden dokuma yapmaya karar verdi. 6 yıldır topladığı yaklaşık 2 ton poşeti geri dönüştürdü. Güngör, naylon poşetleri ip haline getirip yatay dokuma tezgahında dokuyarak elbise, makyaj çantaları, piknik seti gibi ürünlere dönüştürüyor.

Böylece hem atıkları dönüştürüyor hem de yapılan ürünlerin satılarak kursiyerlere maddi destek sağlanmasına yardımcı oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve geri dönüşüm projesinden çok etkilendiğini anlatan Güngör, "Emine hanımın yolundan giderek atık malzemeleri toplayarak işleyip, geri dönüşüme kazandırıyorum" diye konuştu.