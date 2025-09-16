Eurovision değil Intervision! Rusya'dan yeni uluslararası şarkı yarışması

Rusya'da 20 Ekim'de ʺIntervisionʺ uluslararası şarkı yarışması düzenlenecek (AA)

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Intervision yarışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Katılımcı sayısı 23. Güzel bir sayı. Bu sayının gelecekte artması durumunda, yarışma konsepti değiştirilecek. Yarışmada herhangi bir kısıtlama veya kriter söz konusu değil. Tek kriter, ulusal kültür ve geleneklerin tanıtılması." dedi.

Yarışmada ABD'nin de temsil edileceğine dikkati çeken Lavrov, "ABD yönetimi buna itiraz etmedi, bunu sanatçıların inisiyatifine bıraktığını söyledi. ABD yönetimi jüride temsil edilmeyecek, resmi bir heyet göndermeyecek." şeklinde konuştu.

Yarışmanın her yıl düzenlenmesi umudunu paylaşan Lavrov, birkaç ülkenin bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğunu dile getirdi.