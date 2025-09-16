Eurovision değil Intervision! Rusya'dan yeni uluslararası şarkı yarışması

Rusya'nın başkenti Moskova'da 20 Ekim'de "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak hazırlanan "Intervision" uluslararası şarkı yarışması yapılacak.
Moskova'daki Live Arena'da 20 Ekim'de düzenlenecek yarışmaya, Rusya, Belarus, Çin ve ABD dahil 23 ülkeden şarkıcı katılacak.
Rusya'yı yarışmada "Shaman" takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil edecek.
Yarışmacılar, ülkelerindeki ulusal dillerde şarkı söyleyecek. Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jüri tarafından belirlenecek.
YARIŞMANIN HER YIL DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR
Intervision yarışması öncesi Moskova'da basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Denetim Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Dmitriy Çernışenko ile Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı Genel Müdürü Konstantin Ernst katıldı.