Eurovision değil Intervision! Rusya'dan yeni uluslararası şarkı yarışması

Rusya, Eurovision şarkı yarışmasına alternatif olarak Intervision adıyla yeni bir şarkı yarışması düzenleyeceklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Katılımcı sayısı 23. Güzel bir sayı. Bu sayının gelecekte artması durumunda, yarışma konsepti değiştirilecek. Yarışmada herhangi bir kısıtlama veya kriter söz konusu değil. Tek kriter, ulusal kültür ve geleneklerin tanıtılması." dedi. Peki Intervision ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Rusya'nın başkenti Moskova'da 20 Ekim'de "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak hazırlanan "Intervision" uluslararası şarkı yarışması yapılacak.

Moskova'daki Live Arena'da 20 Ekim'de düzenlenecek yarışmaya, Rusya, Belarus, Çin ve ABD dahil 23 ülkeden şarkıcı katılacak.

Rusya'yı yarışmada "Shaman" takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil edecek.

Yarışmacılar, ülkelerindeki ulusal dillerde şarkı söyleyecek. Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jüri tarafından belirlenecek.

YARIŞMANIN HER YIL DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR

Intervision yarışması öncesi Moskova'da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Denetim Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Dmitriy Çernışenko ile Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı Genel Müdürü Konstantin Ernst katıldı.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Intervision yarışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Katılımcı sayısı 23. Güzel bir sayı. Bu sayının gelecekte artması durumunda, yarışma konsepti değiştirilecek. Yarışmada herhangi bir kısıtlama veya kriter söz konusu değil. Tek kriter, ulusal kültür ve geleneklerin tanıtılması." dedi.

Yarışmada ABD'nin de temsil edileceğine dikkati çeken Lavrov, "ABD yönetimi buna itiraz etmedi, bunu sanatçıların inisiyatifine bıraktığını söyledi. ABD yönetimi jüride temsil edilmeyecek, resmi bir heyet göndermeyecek." şeklinde konuştu.

Yarışmanın her yıl düzenlenmesi umudunu paylaşan Lavrov, birkaç ülkenin bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko da bu yarışmaya bazı ülkelerden şarkıcıların katılmak istediğini belirterek, "Ancak bunların isteği, devletlerinin yönetimiyle örtüşmedi." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çernışenko da Rusya'nın kültür alanında diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı Genel Müdürü Ernst, Intervision yarışmasını yayımlayacakları ve yayın esnasında yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Rusya, 2022'de, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Eurovision şarkı yarışmasından süresiz olarak men edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Eurovision şarkı yarışmasına alternatif oluşturulan "Intervision" uluslararası şarkı yarışmasının düzenlenmesine yönelik kararname düzenlemişti.

