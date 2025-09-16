Başkan Erdoğan: Mücadelemiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde tarihi mesajlar verdi. "İslam alemi İsrail'in yayılmacı emellerini boşa çıkaracak" diyen Erdoğan, "İsrail'i durduracak güce sahibiz. Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecek" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan, İslam ülkelerine İsrail'e karşı güç birleştirme çağrısı yapıp "Savunma alanındaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız" mesajı da verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan (Takvim.com.tr)



'KANDAN BESLENİYOR'

Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesin kes durdurulması gereken bir tehdit oluşturduğunu dünyaya ilan ettik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de arabulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirvemizi Doha'da gerçekleştirmemizi bu bakımdan çok önemli ve anlamlı buluyorum. Dünya kamuoyunun, bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Katar'ın bu krizi, değerli kardeşim Emir Şeyh Temim'in dirayetli ve bilge liderliğinde vakurla yönettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var."



Başkan Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman (Takvim.com.tr)



KATİLİN HEZEYANI

"Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi, destekçileri için de maliyet oluşturuyor."



ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Zirve sonrası yayınlanan bildiride, "İsrail'in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz" denildi



Doha'da törenle karşılanan Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.