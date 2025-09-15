Özel harekat çeteler için devriyede

Bursa'da günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcuyu arayan suç örgütü üyeleri, iddiaya göre 10 milyon euro haraç istedi. Çete üyeleri, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine kuyumcu, polise başvurdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşıda önlem aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, Bursa Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve içinde nöbet tutup devriye gezmeye başladı.