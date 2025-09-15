Elif yaşamak için direniyor...

Ankara'da lisanslı atletizm sporcusu olan Elif Nur Asil (20), 12'nci sınıfın son döneminde vücudundaki ağrı, kalp sıkışması, sol tarafında uyuşma ve şiddetli nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Asil'in vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 11 santim olan 12 kitle tespit edildi. 18'inci yaş günü haftasında Elif Nur Asil'e, 4'üncü evre lenf kanseri tanısı konuldu. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Asil, 100'den fazla kemoterapi aldı, 5 büyük ameliyat geçirdi. Kazandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne başlayamayan Elif Nur Asil, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Elif Nur, kendisine destek için üniversiteye gitmeyen erkek arkadaşı Mert Atmaca ile birlikte diğer kanser hastalarına da moral verdi.



Elif Nur (Takvim.com.tr)



'SAYISIZ AMELİYAT GEÇİRDİM'

LÖSEV gençlik gönüllüsü olan ve lösemili çocuklara da destek olan Elif Nur Asil, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında yaşadıklarını anlattı. Asil, bir dönem merdiven bile çıkamayacak hale geldiğini söyleyerek, "Tanının konulmasının ardından hızla ameliyata alındım ve dikişlerim iyileşmeden kemoterapi almaya başladım. Hastalığa alışmak kötü olsa da artık alışmıştım. Sayısız ameliyat geçirdim. Birinde akciğerlerim söndü. Akciğerimdeki tüp ile nefes alıyordum. Sonrasında farklı protokollere, ilaçlara yanıt vermeye başladım. Tanıdan 1 yıl sonra kemik iliği nakli oldum. 'Kimseye gerek kalmadan kendimden doğuyorum' diye paylaşmıştım. Tedavimin bitmesine çok yakın olduğu dönemde tekrar nüks ediyordu" dedi.





'POLİS OLMAK İSTİYORDUM'

Hastalığı nedeniyle hem kendisinin hem de erkek arkadaşının üniversiteye gidemediğini anlatan Asil, "Sürekli yatarak tedavi alıyordum. LÖSEV benim için büyük şans gerçekten. İyileşmiş gençleri görünce iyileşmiş gibi hissediyorum. Küçükken polislik hayalim vardı. Şu an polis olmam imkansız. Bir diğer hayalim karavanla her yeri gezmek. Erkek arkadaşım Mertcan Fenerbahçeli ama ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izlemek isterim" dedi