MHP'den jet hızında karar! Bayrampaşa'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimler partiden ihraç edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda adı geçen MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile MHP Bayrampaşa İlçe Teşkilatı üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Yolsuzluk operasyonu sonrası yaşanan tartışmalara sert tepki gösteren Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.



MHP'DE YOLSUZLUK YAPANA AF YOK!



CHP'nin aksine adı yolsuzlukla anılan üyesi hakkında jet hızında karar alan MHP'nin bu tutumu rüşvet iddiaları karşısında taviz verilmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.