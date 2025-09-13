CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
72 ADRESTE ARAMA YAPILIYOR
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.
YOLSUZLUK BAYRAMPAŞA'YA SIÇRADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.