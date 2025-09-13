PODCAST CANLI YAYIN

Emine Erdoğan Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesajla katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kiev’de düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesajla katıldı. Eğitimcilerin toplumları dönüştüren örnek şahsiyetler olduğunu vurgulayan Erdoğan, kurdele ödülünü Şule Yüksel Şenler’e ithaf etti. Türkiye’nin Maarif Vakfı aracılığıyla 55 ülkede barışçıl eğitim çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Dünyayı Şekillendiren Eğitim" temasıyla düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı:

''Adil, güvenli, barışçıl bir düzen empati köprüleri kurabilen rafine akıllarla mümkündür. Bu manevi donanımın yoluysa değer temelli bir eğitimden ve insandaki cevheri kuyumcu titizliğiyle işleyen öğretmenlerden geçer. Bu öğretmenler bazen okulda, bazen de hayatın dönemeçlerinde karşımıza çıkarlar.

Tıpkı, her genç gibi benim de zihnimin cevaplanmayı bekleyen nice soruyla dopdolu olduğu gençlik yıllarımda yolumun Şule Yüksel Şenler'le kesişmesi gibi. Çünkü o, inandığı ve savunduğu her değeri, birebir hayatına yansıtan, yaşamını bir eğitim yuvasına dönüştüren eşsiz bir rol modeldi.

Bu yüzden şükran nişanesi olan kurdeleyi, ömrünü insanlığın çıkmazlarına çözüm üretmeye adamış Şule Yüksel Şenler'e ithaf ediyorum. Zira dünyayı güzelleştiren, insan yetiştirmeyi geleceğe bırakılmış en büyük miras olarak gören eğitimciler, insanlığı ileri taşıyan örnek şahsiyetlerdir.

Şu bir gerçek ki, Ukrayna'nın, Gazze'nin, Suriye'nin, Afrika'nın ve dünyanın tüm çocuklarına umutla bakabildikleri aydınlık bir gelecek borçluyuz. Türkiye olarak, küresel markamız haline gelen Türkiye Maarif Vakfımızla dünya genelinde 55 ülkeye adil, kucaklayıcı ve barışçıl bir eğitim götürüyoruz.

Çünkü, meyveleri nesiller boyunca toplanacak bir dönüşümü ancak böyle başlatabiliriz. Bu düşüncelerle, Beşinci Lider Eşleri Zirvesi'nin, yeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum.''

Emine Erdoğan mesajında, insanlığın ortak geleceğine katkı sunan bu anlamlı girişime öncülük ettiği için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya teşekkür etti.

