Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Meclisi Üyesi Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı. Konuşmasında Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Gürzel yaptığı açıklamada,"Komşularım bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak." dedi.

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.

Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'ye parti rozetini taktı. (AA)Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'ye parti rozetini taktı. (AA)

Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini taktı. (AA)Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini taktı. (AA)

HİZMETTE SINIRIMIZ OLMAYACAK

AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ile fotoğraf çektirdi. (AA)Başkan Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ile fotoğraf çektirdi. (AA)

"Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Komşularım bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak. Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğumuz için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (solda), CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel (sağ 4) ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci (sol 3) ile fotoğraf çektirdi. (AA.)Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (solda), CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel (sağ 4) ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci (sol 3) ile fotoğraf çektirdi. (AA.)

Erdoğan, Gürzel ve Cebeci ile fotoğraf çektirdi. Gürzel'in eşi ve çocuğu da fotoğraf karesinde yer aldı.

Başkan Erdoğandan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programında önemli açıklamalar

