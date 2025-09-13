Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Meclisi Üyesi Nevzat Cebeci AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı.
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçti
BAŞKAN ERDOĞAN PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.
Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.
HİZMETTE SINIRIMIZ OLMAYACAK
AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı: